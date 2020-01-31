Моніторингова місія ООН прокоментувала законопроєкт “про дезінформацію”

Боротися з дезінформацією необхідно, але не за рахунок обмеження свободи слова.

На цьому наголошує Моніторингова місія ООН з прав людини у зверненні, оприлюдненому у Facebook.

“Закликаємо українську владу утриматися від встановлення непотрібних обмежень для роботи медіа. Ми поділяємо обурення медіаспільноти та громадянського суспільства щодо того, що нинішній проєкт закону про дезінформацію не відповідає міжнародним стандартам прав людини, може підривати свободу ЗМІ та призвести до самоцензури”, - зазначають автори звернення.

Вони застерігають, що спроба запровадити кримінальну відповідальність за розповсюдження дезінформації може призвести до переслідування журналістів просто за те, що вони виконують свою роботу. Більше того, влада має утриматися від створення органів, відповідальних за моніторинг та фільтрування контенту.

“Боротися з дезінформацію та фейками необхідно, але не за рахунок обмеження свободи медіа. Закликаємо Міністерство культури, яке розробило цей перший проєкт закону, дотримуватися міжнародних стандартів прав людини, продовжити публічне обговорення та забезпечити його відкритість та інклюзивність”, - наголошують в Моніторинговій місії.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті. Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля.

“Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.