Над зауваженням до законопроєкту про дезінформацію вже працюють - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що від медіаспільноти вже отримано деякі зауваження щодо проєкту закону про дезінформацію, поділено їх на групи й відбувається робота над доопрацюванням законопроєкту.

Про це він розповів в ефірі програми “Зворотний відлік” на Суспільному мовнику.

“Ми хочемо конструктивного діалогу і ми шукаємо відповіді на питання постійно. Ми провели у вівторок стратегічну сесію з великою кількістю журналістів і медіаспільноти, ми отримали зворотний зв’язок, розбили всі зауваження на групи і зараз працюємо з кожною групою зауважень, а потім повернемося до суспільства, потім переробимо закон (проєкт — ред.) зі стейкхолдерами і повернемо його ще раз, покажемо цей закон (проєкт — ред.)”, - зазначив Бородянський.

Міністр підкреслив, що нинішній проєкт закону про протидію дезінформації є комплексним і є “конструктом”, який включає відповідальність, медіаграмотність, захист прав журналістів тощо.

“Ми пропонуємо діалог, як нам найкраще, яким чином нам захистити наш інформаційний простір”, - підкреслив міністр та додав, що “кількість фейків збільшується в геометричній прогресії”.

Разом з тим він зауважив, що положення законопроєкту щодо створення так званої Асоціації професійних журналістів спрямоване на те, щоб забезпечувати журналістській спільноті дотримання етичного кодексу.

“Ми створюємо систему, у якій є можливість відділити журналістів, які говорять правду, від журналістів, які не говорять правду. Причому не державою розділити, а самими журналістами”, - підкреслив Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді і спорту 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як "законопроєкт про дезінформацію".

У міністерстві запросили до участі в обговоренні законопроєкту представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

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27 січня представники медійної спільноти та громадських організацій рекомендували міністерству утриматися від реєстрації законопроєкту "про дезінформацію" в парламенті. Комісія з журналістської етики оприлюднила заяву з вимогою до уряду та МКМС – зняти з розгляду законопроєкт щодо дезінформації та розпочати процес підготовки законодавчих змін з нуля.

“Репортери без кордонів” висловили критичні зауваження до законопроєкту.