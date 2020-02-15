Розшифровку "чорних скриньок" збитого літака МАУ можуть провести у Франції - Пристайко

Розшифровка інформації з самописців збитого в січні над Іраном літака МАУ може бути проведена у Франції.

Про це сказав журналістам глава МЗС України Вадим Пристайко після зустрічі з іранським колегою Мохаммадом-Джавадом Зарифом у Мюнхені в суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Не буде відбуватися відкриття та зчитування "чорних скриньок" без України. Це те, про що було чітко домовлено з міністром закордонних справ Ірану. Де фізично це буде зроблено? Там, де є достатні технічні можливості для того, щоб забезпечити неушкоджене зчитування всієї інформації. Це, наприклад, може бути Франція, яка вже запропонувала свої послуги, там дійсно є обладнання та найновіше програмне забезпечення», - сказав Пристайко.

За його словами, Франція є найбільш обговорюваним варіантом. Наразі «лише пару країн» здатні зробити все на належному рівні, адже скриньки дуже пошкоджені. Треба бути особливо обережними, коли йдеться про настільки чутливий політичний підтекст, додав Пристайко.

Він зазначив, що іранська сторона стверджує, що за законом має відкрити їх сама. Але їм нагадали, що 30 днів було достатньо, щоб, як записано в міжнародних договорах, без затримки зчитати інформацію. Якщо цього не було зроблено, то в Ірану, очевидно, немає технічних спроможностей, і вони мають звернутися до когось, у кого вони є.

Щодо суми компенсацій, то було досягнуто домовленості, що Україна очолить процес у переговорах з Іраном. Яка сума буде домовлена між Україною та Іраном, така сама сума буде виплачена всім, включаючи громадян Ірану, поінформував Пристайко. Цифр він не назвав.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS752. На його борту перебували 176 осіб, усі вони загинули. Пасажирами авіалайнера були громадяни України, Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака, заперечуючи можливість того, що лайнер був збитий. Однак під тиском опублікованих провідними країнами світу доказів 11 січня Іран визнав, що український пасажирський літак був помилково збитий бійцями Корпусу вартових Ісламської революції.

Згодом також стало відомо, що літак МАУ був збитий двома ракетами зенітно-ракетної системи "Тор-М1", яку Іран отримав з Росії. Ця обставина, а також те, що Тегеран досі відмовляється передати Києву "чорні скриньки", викликало сумніви у деяких експертів щодо того, чи справді український літак збили випадково.

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ наполягає на передачі бортових самописців до Франції, яка має необхідні технічні можливості для розшифрування.

Фото: АА