Катастрофу літака МАУ в Ірані розслідують за трьома статтями — СБУ

Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування у зв'язку катастрофою лайнера Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" в Ірані за трьома статтями Кримінального кодексу.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в СБУ.

"СБУ за дорученням Офісу генпрокурора розпочало розслідування обставин авіакатастрофи Boeing за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - заявили у спецслужбі.

У відомстві уточнили, що на цьому етапі розслідування триває збір інформації.є

Раніше Офіс генерального прокурора змінив кваліфікацію кримінальної справи щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".