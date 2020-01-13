У Києві пікетували посольство Ірану на підтримку демонстрантів в Тегерані

Під посольством Ірану в Києві 13 січня відбувся пікет на підтримку протестів, які тривають в Тегерані після катастрофи Боїнга "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Учасники акції висловили солідарність і підтримку антиурядових акцій, які відбулися в Тегерані після авіакатастрофи. Присутні тримали в руках квіти й таблички з написами «In memory of killed protestants (protesters – ред.) in Iran» («В пам’ять про вбитих протестувальників в Ірані»). На плакатах також є написи перською та українською", - йдеться у повідомленні.

До будівлі також принесли квіти та свічки.

Один з активістів, Віталій Овчаренко, нагадав про протести в Гонконзі та порівняв їх із ситуацією в Ірані та подіями Революції гідності в Україні.

"Цими квітами та листівками, які ми поклали до будівлі посольства, ми хочемо нагадати, що там, як, до речі, і в Гонконзі, і у 2013 році в Україні, громадянське суспільство бореться, щоб перетворити свою державу на нормальну демократичну країну, бореться проти місцевого антинародного режиму, який, наприклад, в Ірані вже 30 років тримає свою країну по суті в заручниках", – розповів він.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через "технічні проблеми" літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".