Україна направила Ірану ноту щодо збитого літака МАУ після розмови президентів

Київ після розмови президентів України Володимира Зеленського та Ірану Хасана Рухані офіційно направив Тегерану дипломатичну ноту щодо збитого літака МАУ.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі BBC Україна.

"...Після розмови з президентом Ірану Україна офіційно направила дипломатичну ноту, у якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена... Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", - сказав Пристайко.

Глава МЗС наголосив, що іранська влада визнає відповідальність за інцидент "на найвищому рівні".

"На найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країни, які втратили своїх громадян у катастрофі - ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - зазначив міністр.

Крім того, нагадав він, половина пасажирів у тому літаку становили громадяни Ірану. "Тож й Іран має виконати частину своїх зобов'язань", - наголосив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

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Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту з аеропорту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Фото: AA