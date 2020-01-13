Україна направила Ірану ноту щодо збитого літака МАУ після розмови президентів
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в коментарі BBC Україна.
"...Після розмови з президентом Ірану Україна офіційно направила дипломатичну ноту, у якій перерахувала кожен крок, який зробить українська влада, все, чого ми очікуємо від іранського уряду, а також кожну міжнародну норму, яка була порушена... Сподіваюся, іранська влада серйозно усвідомлює, яким подіям вона дозволила трапитися", - сказав Пристайко.
Глава МЗС наголосив, що іранська влада визнає відповідальність за інцидент "на найвищому рівні".
"На найвищому рівні вони взяли повну відповідальність. І обіцяють не лише нам і "скорботним країнам" (Grieving nations - країни, які втратили своїх громадян у катастрофі - ред.), а й всій міжнародній спільноті, що ніхто не уникне покарання", - зазначив міністр.
Крім того, нагадав він, половина пасажирів у тому літаку становили громадяни Ірану. "Тож й Іран має виконати частину своїх зобов'язань", - наголосив урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Після вильоту з аеропорту авіалайнер наблизився до засекреченої військової бази, і його сприйняли як ворожий об'єкт.
Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".
Фото: AA