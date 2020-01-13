Президент МАУ поки не коментує виплату компенсацій родичам загиблих

Президент МАУ поки не коментує виплату компенсацій родичам загиблих

Укрінформ
Президент компанії «Міжнародні авіалінії України» Євген Дихне поки не коментує питання виплат родичам загиблих в авіакатастрофі біля Тегерана 8 січня.

Про це він заявив у інтерв'ю для Зе Інтерв'юер.

"Є кілька причин, за якими я не можу це в даний момент коментувати. Ми вже є суб'єктами юридичних процесів і у страхових випадках і у випадках компенсацій. Тому це не коментують, і я не можу називати суми. У нас щодо пасажирів сім юрисдикцій і вони будуть різними в залежності від юридичних рішень", - сказав Дихне.

Він додав, що також не може коментувати питання компенсацій від держави Іран: "Це питання не стосується самої компанії МАУ, і цим буде займатися МЗС України. Тому я це теж не буду коментувати. Тому що не знаю ні процедури, ні тим більше порядку сум, які можуть бути".

Дихне також зазначив, що трагедія є і "рубцем на психологічному тілі МАУ", вона довго буде в серцях і пам'яті співробітників, і важко сказати, як це буде пережито в компанії.

Читайте також: Тіла загиблих можуть доставити в Україну вантажним бортом, який віз експертів - МАУ

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - два пасажири і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблем літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне проведення страхових виплат згідно з Монреальською конвенцією.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-