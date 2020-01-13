Президент МАУ поки не коментує виплату компенсацій родичам загиблих

Президент компанії «Міжнародні авіалінії України» Євген Дихне поки не коментує питання виплат родичам загиблих в авіакатастрофі біля Тегерана 8 січня.

Про це він заявив у інтерв'ю для Зе Інтерв'юер.

"Є кілька причин, за якими я не можу це в даний момент коментувати. Ми вже є суб'єктами юридичних процесів і у страхових випадках і у випадках компенсацій. Тому це не коментують, і я не можу називати суми. У нас щодо пасажирів сім юрисдикцій і вони будуть різними в залежності від юридичних рішень", - сказав Дихне.

Він додав, що також не може коментувати питання компенсацій від держави Іран: "Це питання не стосується самої компанії МАУ, і цим буде займатися МЗС України. Тому я це теж не буду коментувати. Тому що не знаю ні процедури, ні тим більше порядку сум, які можуть бути".

Дихне також зазначив, що трагедія є і "рубцем на психологічному тілі МАУ", вона довго буде в серцях і пам'яті співробітників, і важко сказати, як це буде пережито в компанії.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - два пасажири і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблем літака. Однак уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги і проконтролює належне проведення страхових виплат згідно з Монреальською конвенцією.