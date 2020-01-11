Тіла загиблих можуть доставити в Україну вантажним бортом, який віз експертів - МАУ
Про це заявив президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне на брифінгу в суботу, 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформ.
"МЗС України займається тісно й постійно питанням того, щоб повернути тіла загиблих українців в Україну. Є надія, що вони повернуться разом із тим вантажним бортом, який знаходиться в Ірані, який привіз комісію туди. Це вантажний борт, у нього є можливість, але якою мірою буде готова іранська сторона пройти всі формальності, організаційні питання, скільки це займе часу, ми не знаємо", - сказав він.
Водночас Дихне наголосив, що більшість тіл інших загиблих в авіакатастрофі будуть поховані в Ірані.
"Тіла знаходяться в чотирьох різних лікарнях. За моєю інформацією, наразі у медекспертів недостатньо необхідних материлів для того, щоб встановити всі ДНК разом, вони поспішають зробити це якомога швидше. Більшість тіл будуть віддані землі в Ірані, тому що незважаючи на те, з якими паспортами переважна більшість пасажирів знаходилася на борту літака, вони за походженням з Ірану, і родичі їх там", - розповів президент МАУ.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імам Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 чоловік, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнеру також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосів, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був помилково сприйнятий як ворожий об'єкт.
Відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).