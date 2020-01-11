Тіла загиблих можуть доставити в Україну вантажним бортом, який віз експертів - МАУ

Тіла загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців можуть бути доставлені до України вантажним літаком, який привіз до Ірану українську команду експертів, якщо іранська сторона буде готова пройти всі організаційні моменти.

Про це заявив президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне на брифінгу в суботу, 11 січня, повідомляє кореспондент Укрінформ.

"МЗС України займається тісно й постійно питанням того, щоб повернути тіла загиблих українців в Україну. Є надія, що вони повернуться разом із тим вантажним бортом, який знаходиться в Ірані, який привіз комісію туди. Це вантажний борт, у нього є можливість, але якою мірою буде готова іранська сторона пройти всі формальності, організаційні питання, скільки це займе часу, ми не знаємо", - сказав він.

Водночас Дихне наголосив, що більшість тіл інших загиблих в авіакатастрофі будуть поховані в Ірані.

"Тіла знаходяться в чотирьох різних лікарнях. За моєю інформацією, наразі у медекспертів недостатньо необхідних материлів для того, щоб встановити всі ДНК разом, вони поспішають зробити це якомога швидше. Більшість тіл будуть віддані землі в Ірані, тому що незважаючи на те, з якими паспортами переважна більшість пасажирів знаходилася на борту літака, вони за походженням з Ірану, і родичі їх там", - розповів президент МАУ.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імам Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 чоловік, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнеру також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великобританії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосів, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази, був помилково сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).