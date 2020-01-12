Нетаньягу: Іран із самого початку брехав про катастрофу літака МАУ
Про це інформує прес-служба ізраїльського уряду.
"Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою таємну ядерну програму, вони тепер брешуть про катастрофу українського літака. Вони з самого початку знали, що це вони його збили. Вони знали, що це ненавмисна помилка, але навмисно брехали. Вони обманули весь світ", - заявив Нетаньягу.
Голова уряду Ізраїлю висловив співчуття «жертвам брехні та недбалості Ірану». «Я вітаю запровадження президентом Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо (іранського — ред.) режиму. Повинен відзначити, що це було зроблено у зв’язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію та Німеччину приєднатися до зусиль США. Ізраїль не дозволить Ірану мати ядерну зброю», — додав Нетаньягу.
Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу.
Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.
Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.
Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за своїх військових, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.
Фото: АА