Нетаньягу: Іран із самого початку брехав про катастрофу літака МАУ

Про це інформує прес-служба ізраїльського уряду.

"Іран брехав. Так само, як вони брехали про свою таємну ядерну програму, вони тепер брешуть про катастрофу українського літака. Вони з самого початку знали, що це вони його збили. Вони знали, що це ненавмисна помилка, але навмисно брехали. Вони обманули весь світ", - заявив Нетаньягу.

Голова уряду Ізраїлю висловив співчуття «жертвам брехні та недбалості Ірану». «Я вітаю запровадження президентом Дональдом Трампом нових дуже жорстких санкцій щодо (іранського — ред.) режиму. Повинен відзначити, що це було зроблено у зв’язку з рішенням Ірану прискорити процес збагачення урану. Я закликаю Велику Британію, Францію та Німеччину приєднатися до зусиль США. Ізраїль не дозволить Ірану мати ядерну зброю», — додав Нетаньягу.

Як повідомляв Укрінформ, уранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу.

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Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за своїх військових, назвавши інцидент катастрофічною помилкою.

Фото: АА