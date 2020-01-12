Влада Ірану обговорить з Україною розмір компенсацій родичам жертв авіакатастрофи

Розмір компенсацій родинам жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" залежатиме від досягнутих домовленостей між Іраном та Україною.

Про це повідомляє агенція IRNA.

"Розмір компенсацій родинам жертв катастрофи українського літака залежатиме від врегулювання між Іраном та Україною", - заявив представник Іранської організації цивільної авіації Хасан Резайефар.

За його словами, зазвичай страховики сплачують компенсацію у таких випадках, але беручи до уваги той факт, що аварія не була типовою, дві держави мають усе врегулювати у двосторонньому порядку.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли за ворожий об'єкт.

Фото: AA