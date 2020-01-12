Іран створив робочу групу для допомоги сім'ям жертв катастрофи літака МАУ

Уряд Ірану створив спеціальну робочу групу для допомоги у вирішенні консульських питань жертв катастрофи лайнера Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" біля Тегерана.

Про це повідомляє агенція MEHR.

"Створена спеціальна робоча група, яка займатиметься консульськими справами загиблих у авіакатастрофі поблизу Тегерану в середу", - повідомив речник МЗС Ірану Аббас Мусаві.

Мусаві висловив співчуття родинам жертв аварії.

За словами Мусаві, усім політичним та консульським представництвам Ірану було наказано ретельно розглядати запити родичів загиблих у катастрофі.

Він додав, що Міністерство закордонних справ вважає, що такий захід допоможе хоча б маленькою мірою полегшити страждання рідних загиблих.

Як повідомлялося, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту авіалайнера перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами були також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши це катастрофічною помилкою.

Фото: AA