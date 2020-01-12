У Держдепі заперечили "свою роль" у катастрофі літака в Ірані

У Держдепі США покладають провину за авіакатастрофу літака МАУ неподалік Тегерана вранці 8 січня виключно на Іран.

Про це в етері Fox News заявила речник Державного департаменту США Морган Ортагус.

"Державний секретар підтримує позицію України, Канади та інших держав, що літак був навмисно збитий Іраном", - зазначила Ортагус.

За словами речника, у Державному департаменті вважають, що важливо пам'ятати, що влада Ірану на початку заперечувала свою причетність до катастрофи, натякаючи на можливі технічні причини аварії.

Ця заява стала відповіддю на повідомлення у Twitter міністра закордонних справ Ірану Мохаммеда Джавада Заріфа, що Іран збив український літак внаслідок людської помилки "у період кризи, "викликаної авантюризмом США".

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні зазнав катастрофи літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту перебувало 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН та Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з летовища, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.