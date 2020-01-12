Іран має виплатити компенсації жертвам авіакатастрофи літака МАУ — Трюдо

Іран повинен виплатити компенсації жертвам авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України, який було збито поблизу Тегерана.

Про це під час пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цей аспект точно повинен бути складовою комплексу заходів”, - відповів Трюдо на запитання про доцільність виплат Іраном компенсацій за збиття літака.

Він додав, що родини, які втратили своїх близьких унаслідок авіакатастрофи, відчувають значні складнощі.

“Я спілкувався із кількома родинами, й вони абсолютно спустошені через загибель близьких. Окрім неймовірного суму, вони постають й перед фінансовими складнощами, тож ми мусимо упевнитися, що ці родини отримають справедливість, на яку заслуговують”, - наголосив прем’єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців — двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції".