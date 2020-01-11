Родини загиблих мають отримати компенсації від МАУ, страхових компаній та Ірану — Президент
Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми домовилися (з президентом Ірану - ред.) про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсацій. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України.
"Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран", - пообіцяв Президент.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.
Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.
Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".
Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.