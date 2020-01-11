Родини загиблих мають отримати компенсації від МАУ, страхових компаній та Ірану — Президент

Українська влада всіляко сприятиме отриманню родинами загиблих у авіакатастрофі літака рейсу PS752 компенсацій від авіаперевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у зверненні до українського народу щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми домовилися (з президентом Ірану - ред.) про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсацій. Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України.

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"Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран", - пообіцяв Президент.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічну проблему літака.

Натомість американські ЗМІ з посиланням на офіційних представників США повідомляли, що в український літак, найімовірніше, влучила ракета з виробленої в РФ ракетної системи "Тор-М1".

Уранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту, а коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.