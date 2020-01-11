Кабмін виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі по 200 тисяч

Кабінет міністрів України виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових відповідно до Монреальської конвенції.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відео виступу якого розміщене на його сторінці у Facebook.

“Уряд виплатить родинам загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги та проконтролює належне здійснення страхових виплат відповідно до Монреальської конвенції. Страшний біль від трагедії ніколи не мине. Ми щиро співчуваємо родинам і близьким загиблих”, - зазначив глава уряду.

Він також запевнив, що держава надасть всебічну підтримку і допомогу, зокрема юридичну та фінансову.

Крім того, Гончарук нагадав, що авіакомпанія МАУ відповідно до колективного договору здійснить виплати родинам членів екіпажу.

Вдночас Прем’єр-міністр наголосив, що українські дипломати вже працюють за всіма методами, які є в міжнародному правовому полі, щоби домогтися компенсацій від іранської сторони.

“Розумію, що жодні компенсації не втамують цього болю, але Україна відстоює справедливість”, - відзначив Гончарук.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела «людська помилка».

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.