Тіла українців мають повернути з Ірану вже наступного тижня – Президент

Тіла загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Тегерані мають бути повернуті в Україну до 19 січня, продовження розслідування трагедії повинно відбуватися без будь-яких затримок і перепон.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Ісламської Республіки Іран Хасаном Рухані, яка відбулася з ініціативи іранської сторони, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися", – підкреслив Зеленський.

Президент України також наголосив, що екіпаж збитого літака діяв у суворій відповідності до міжнародних льотних правил та інструкцій.

"Визнання "ракетної версії" як причини катастрофи відкрило шлях для продовження її розслідування без будь-яких затримок і перепон. Очікую на подальшу конструктивну взаємодію з Іраном відповідно до норм міжнародного права", – додав глава Української держави.

У свою чергу, за даними ОП, Рухані висловив співчуття українському народу та родинам загиблих унаслідок збиття літака рейсу PS752 "Міжнародних авіаліній України". Він попросив вибачення від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.

Зазначається, що очільник Ірану повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї держави.

Офіційний Тегеран також запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

Крім того, Рухані запевнив, що вже сьогодні вночі дасть відповідні доручення, щоб репатріація тіл загиблих українців відбулася якомога швидше.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У цьому зв'язку міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Іранське військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР) взяла на себе повну відповідальність за катастрофу літака МАУ.

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Уранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.