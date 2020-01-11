Данілов: 30% тіл загиблих в авіакатастрофі літака МАУ вже ідентифіковані

Тридцять відсотків тіл загиблих в авіакатастрофі літака авіакомпанії "МАУ" вже ідентифіковані, їх повернуть в Україну орієнтовно 20-21 січня.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в коментарі ВВС.

"Він (Данілов - ред.) повідомив, що 30% тіл вже ідентифіковані. Орієнтовно 20-21 січня їх повернуть в Україну", - йдеться у повідомленні.

"Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву, - це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару, адже вимагатиме покарання винних.

Раніше в суботу, 11 січня, президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євген Дихне заявив на брифінгу, що тіла загиблих в авіакатастрофі в Тегерані українців можуть бути доставлені до України вантажним літаком, який привіз до Ірану українську команду експертів, якщо іранська сторона буде готова пройти всі організаційні моменти.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні зазнав аварії літак "Міжнародних авіаліній України". На його борту знаходилися 176 осіб, всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Пасажирами авіалайнера також були громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася через технічні проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран заявив, що український пасажирський літак був випадково збитий іранськими військовими. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, коли наблизився до засекреченої військової бази, його сприйняли як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака МАУ взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: АА