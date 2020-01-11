Секретар РНБО провів нараду щодо катастрофи українського літака

Секретар РНБО Олексій Данілов провів нараду з представниками органів сектору безпеки і оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії МАУ в Ірані.

Про це інформує в суботу, 11 січня, пресслужба РНБО.

"Секретар РНБО України повідомив, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками української експертної групи і подякував їм за роботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що голова Служби безпеки України Іван Баканов поінформував про перебіг роботи української експертної групи.

Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий повідомив, що експерти МВС України та слідчі Національної поліції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих і направили сьогодні зранку електронну ДНК-формулу українським експертам, які працюють на місці трагедії у Тегерані. "Очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва", - сказав він.

За словами першого заступника генерального прокурора України Віталія Каська, триває робота над юридичною оцінкою злочину, що призвів до трагедії.

На нараді також ішлося про те, що нині українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься у "чорних скриньках" літака Boeing 737 рейсу PS 752.

Секретар РНБО зазначив, що суспільству буде оперативно надаватися інформація про результати розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Спочатку іранська сторона стверджувала, що аварія сталася внаслідок технічної проблеми літака. Однак вранці 11 січня Іран оголосив, що збив український пасажирський літак випадково. Авіалайнер вилетів з аеропорту і, наблизившись до засекреченої військової бази IRGC, був сприйнятий як ворожий об'єкт.

Відповідальність за катастрофу літака "Міжнародних авіаліній України" взяла на себе іранська військово-політична формація "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

Фото: РНБО