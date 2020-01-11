Іранська сторона підтвердила першу версію СБУ, що літак МАУ збила ракета — Баканов

Заява іранської влади про те, що військові цієї країни помилково збили літак "Міжнародних авіаліній України", підтвердила першу версію розслідування, до якої схилялася Служба безпеки України.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов, повідомляється на сайті Служби безпеки.

"Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", - зазначив Баканов.

Він ще раз висловив співчуття рідним та близьким загиблих у авіакатастрофі літака МАУ.

Як повідомлялося, Іран 11 січня визнав, що його військові випадково збили український пасажирський літак.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріфі написав, що до авіакатастрофи призвела "людська помилка".

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за збиття іранськими військовими українського пасажирського літака, назвавши збиття літака катастрофічною помилкою.

Вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак "Міжнародних авіаліній України". На борту літака перебувало 176 осіб, усі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу.