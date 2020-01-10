Ракета і теракт: Баканов назвав пріоритетні версії катастрофи літака МАУ

СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин катастрофи українського літака в Ірані: потрапляння ракети і теракт.

Про це повідомив керівник Служби безпеки України Іван Баканов під час засідання спеціальної робочої групи СБУ, яка відбулася 10 січня під його головуванням, інформує пресцентр спецслужби.

"СБУ розглядає дві пріоритетні версії причин, які призвели до авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані: перша – потрапляння ракети, друга – теракт", - сказав він.

"Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу "ТОР" привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникло ряд запитань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", - заявив Баканов.

Що стосується версії теракту, то цю інформацію СБУ також ретельно вивчає та аналізує, сказав він. "Адже тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки. Можу запевнити, що ми обов’язково повідомимо суспільству усю об’єктивну, перевірену інформацію", - підкреслив Баканов.

Також голова Служби подякував представникам Офісу Президента, РНБО, МЗС, Служби зовнішньої розвідки, інших органів влади та міжнародним партнерам, які з перших хвилин трагедії долучилися до її розслідування. Баканов нагадав, що була сформована окрема слідча група СБУ, яка зараз ефективно працює в Ірані. Представники Служби були присутні на нарадах та зустрічах Президента з міжнародними партнерами.

Окремо голова СБУ закликав громадян більш обережно ставитися до розповсюдження неперевірених даних щодо трагедії.

"У новій сучасній реальності, коли соціальні мережі генерують нові конкурентні смисли та ідеї для всього людства, часто і густо підміняють собою державні інституції та правоохоронні органи, дуже важливо не розучитися думати й робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках. Ми всі пов'язані один з одним і всі разом будемо нести відповідальність за розтиражовані фейковисновки. Потрібно набратися терпіння і почекати результатів розслідування з боку компетентних органів, які засновані на доказах", - додав Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака МАУ. Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Фото: СБУ