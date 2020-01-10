Україна отримала від США важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані — Пристайко

Президент Володимир Зеленський і міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з тимчасовою повіреною США в Україні Крістіною Квін отримали важливі дані щодо авіакатастрофи в Ірані, які будуть опрацьовані українськими фахівцями.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови Володимира Зеленського з держсекретарем США Майком Помпео о 15 год.", - написав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

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На борту літака перебували 176 осіб. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Серед основних - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор"; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух усередині літака в результаті терористичного акту.

Раніше портал Newsweek із посиланням на власні джерела в Пентагоні, американській та іранській розвідці повідомив, що літак МАУ під Тегераном був випадково збитий іранською зенітною ракетою.

Крім того, 9 січня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що за даними розвідки, літак МАУ зазнав катастрофи в Ірані внаслідок влучання іранської ракети.