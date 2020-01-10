У Рябошапки просять Канаду надати інформацію про обставини авіакатастрофи в Ірані

Офіс генпрокурора попросив Канаду надати інформацію про обставини авіакатастрофи Boeing-737.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Офіс генерального прокурора звернувся до канадської сторони із проханням надати наявну у канадської сторони інформацію, яка може сприяти розслідуванню кримінального провадження за фактом авіакатастрофи літака авіакомпанії МАУ", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 9 січня під час офіційного виступу прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оприлюднив інформацію, яка може свідчити про наявність у канадської сторони доказів, у тому числі даних розвідувальних органів, щодо можливого враження ракетою літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран — Київ.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA