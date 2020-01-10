Тегеран просить не поспішати з висновками та дочекатися даних із "чорних скриньок" літака МАУ

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде закликає дочекатися аналізу даних “чорних скриньок” з літака “Міжнародних авіаліній України”, перш ніж робити висновки про його ураження ракетою.

Про це повідомляє CNN.

“У п'ятницю голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що не потрібно зважати на припущення, згідно з якими український літак був збитий ракетою над Тегераном, до аналізу “чорних скриньок” літака”, - йдеться у повідомленні.

Він знову наголосив, що літак не був уражений ракетою.

Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що дані розвідки свідчать про те, що літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета. Пізніше американський телеканал CNN повідомив, що йдеться про дві ракети російського виробництва.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака перебували 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА