Тегеран просить не поспішати з висновками та дочекатися даних із "чорних скриньок" літака МАУ
Про це повідомляє CNN.
“У п'ятницю голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде заявив, що не потрібно зважати на припущення, згідно з якими український літак був збитий ракетою над Тегераном, до аналізу “чорних скриньок” літака”, - йдеться у повідомленні.
Він знову наголосив, що літак не був уражений ракетою.
Раніше прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що дані розвідки свідчать про те, що літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета. Пізніше американський телеканал CNN повідомив, що йдеться про дві ракети російського виробництва.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
На борту літака перебували 176 осіб. Всі загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.
Фото: АА