Літак МАУ в Ірані збили ракетою "земля-повітря" — канадська розвідка

Розвідувальні дані свідчать, що літак “Міжнародних авіаліній України” після зльоту в Тегерані збила іранська ракета.

Про це на прес-конференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми маємо розвідувальні дані з кількох джерел, у тому числі від союзників та нашу власну інформацію. Докази свідчать, що літак був збитий іранською ракетою класу “земля-повітря”, - сказав Трюдо.

Він додав, що ракетний удар по літаку “міг бути ненавмисним”. “Канада разом із союзниками працює над забезпеченням проведення усестороннього та надійного розслідування, що встановить причини фатальної аварії”, - зазначив глава уряду Канади.

На його переконання, на тлі нової інформації “ще більш важливо точно дізнатися, як подібна трагедія могла трапитися”. “Родини жертв та всі канадці прагнуть відповідей. Я хочу відповідей. Це означає прозорість, підзвітність та справедливість, і наш уряд не спиниться, поки не досягне цього”, - підсумував Трюдо.