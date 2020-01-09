Літак МАУ в Ірані збили ракетою "земля-повітря" — канадська розвідка
Про це на прес-конференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми маємо розвідувальні дані з кількох джерел, у тому числі від союзників та нашу власну інформацію. Докази свідчать, що літак був збитий іранською ракетою класу “земля-повітря”, - сказав Трюдо.
Він додав, що ракетний удар по літаку “міг бути ненавмисним”. “Канада разом із союзниками працює над забезпеченням проведення усестороннього та надійного розслідування, що встановить причини фатальної аварії”, - зазначив глава уряду Канади.
На його переконання, на тлі нової інформації “ще більш важливо точно дізнатися, як подібна трагедія могла трапитися”. “Родини жертв та всі канадці прагнуть відповідей. Я хочу відповідей. Це означає прозорість, підзвітність та справедливість, і наш уряд не спиниться, поки не досягне цього”, - підсумував Трюдо.
На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великобританії.