Іран заперечує, що літак МАУ збили ракетою

Голова Організації цивільної авіації Ірану Алі Абедзаде назвав інформацію про збиття ракетою літака Boeing 737- 800 "Міжнародних авіаліній України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, “нелогічними чутками”.

Про це повідомляє CNN.

«Якби ракета чи снаряд влучили в літак, він мав би вільне падіння. Проте ж пілот намагався повернути до аеропорту, але не зміг», - заявив Абедзаде.

Він назвав інформацію про збиття літака МАУ «нелогічними чутками».

Як повідомлялося, портал Newsweek із посиланням на власні джерела в Пентагоні, американській та іранській розвідці повідомив, що літак МАУ під Тегераном був випадково збитий іранською зенітною ракетою. Також у технічних неполадках як причині катастрофи українського літака в Ірані сумнівається й американський президент Дональд Трамп.

Пасажирський літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).