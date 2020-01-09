У Штатах припускають, що літак МАУ збив Іран

Офіційні представники США висловили впевненість у тому, що причиною катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" стало його збиття Іраном.

Про це повідомляє CBS News.

"Американські посадовці впевнені, що Іран збив український пасажирський літак через кілька годин після іранського ракетного обстрілу американських баз в Іраку", - йдеться в повідомленні.

Пасажирський літак компанії "Міжнародні авіалінії України", який упав біля Тегерана невдовзі після зльоту, був уражений іранською ракетою – найвірогідніше, що випадково.

Водночас, як повідомляє Newsweek із посиланням на кілька анонімних джерел - представника Пентагону, старшого американського розвідника та представника іракської розвідки, іранська ракета збила літак МАУ, скоріш за все, випадково.

"Boeing 737- 800 "Міжнародних авіаліній України", який виконував рейс із Тегерана в Київ, був збитий неподалік іранської столиці зенітно-ракетною системою. Український літак перестав передавати дані у вівторок через кілька хвилин після вильоту - недовго після того, як Іран запустив ракети по військових базах, де розміщуються американські та союзні сили в сусідньому Іраку. В український літак влучила вироблена в РФ ракетна система "Тор-М1", - повідомили вказані особи на правах анонімності.

Представник Пентагону і високопоставлений представник розвідки США наголосили, що американське військове відомство вважає, що це сталося випадково. Центральне командування США, зі свого боку, відмовилося офіційно коментувати це питання.

Про інцидент вперше повідомили іранські ЗМІ, які цитували Товариство Червоного півмісяця країни про те, що первинною причиною катастрофи виявилася механічна несправність.

У середу в Інтернеті почали поширюватись зображення нібито фрагментів ракети "Тор М-1", яку, як кажуть, знайшли у передмісті на південний захід від Тегерана.

Як відомо, секретар Ради Безпеки України Олексій Данилов заявив у четвер, що версія про збиття українського літака в Тегерані ракетою з зенітно-ракетного комплексу "Тор" російського виробництва є однією з тих, які розглядають українські фахівці, надіслані до Ірану розслідувати трагедію.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: АА