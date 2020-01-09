Катастрофа літака МАУ в Ірані: до слідства готова долучитися ІКАО

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) готова долучитися до розслідування катастрофи літака рейсу PS752 авіакомпанії "МАУ" в Ірані.

Про це йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті ІКАО.

"ІКАО перебуває на зв’язку із залученими державами та допоможе їм, щойно отримає таке звернення", - зазначається у документі.

В організації також закликали відмовитися від будь-яких спекуляцій стосовно вірогідних причин аварії до завершення професійного розслідування. "Керівництво ІКАО наголошує на важливості уникнення спекуляцій щодо причин трагедії до отримання висновків розслідування у відповідності до Додатку №13 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію", - зауважили в ІКАО.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.