Катастрофа Boeing-737: Bellingcat поки не вдалося перевірити достовірність фото з Ірану

Команда Bellingcat поки не може підтвердити достовірність зображення уламків ракети, яке з’явилося в мережі нібито з місця авіакатастрофи Boeing 737-800 МАУ в Тегерані.

Про це в коментарі Укрінформу сказав засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс.

“Поки не вдалося самостійно перевірити, чи є зображення справжнім та дійсно з Ірану, але якщо це так, це було б надзвичайно важливо, бо це частина ЗРК “Toр”, - сказав Гіґґінс.

Фото із соцмереж

Також розслідувачі Bellingcat збирають зображення уламків з місця трагедії в Тегерані. І закликають ділитися будь-якими фото та відео, які потрапляють користувачам на очі.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по троє - громадян ФРН і Великої Британії.

Фото: AA