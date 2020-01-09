Bellingcat перевірить версію падіння літака в результаті атаки з ЗРК

Інтернет-група розслвдувачів Bellingcat паревіряє версію падіння літака в результаті атаки, зокрема обіцяє вивчити характер фото з уламками ракети, розповсюджених після трагедії.

Про це у своєму Twitter повідомив засновник Bellingcat Еліот Хаггінс.

«Поки не підтверджено місце розміщення цього уламку, що неможливо встановити на фотографіях, ставлюся до нього обережно», - написав Хаггінс.

Він вказав на те, що існують інші приклади, коли подібні уламки були задокументовані в інших конфліктах, таким чином «немає можливості переконатися, що це в Ірані», - вказано у повідомленні.

Хіггінс пообіцяв, що Bellingcat перевірить різні версії, зокрема версію про можливу атаку на літак з ЗРК «Тор».

Як відомо, літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" розбився незабаром після вильоту з Тегерана, столиці Ірану, зранку 08 січня 2020 року. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не вижив. Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку, про що повідомили низка ЗМІ.