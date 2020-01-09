Розглядається сім версій катастрофи літака в Ірані - секретар РНБО

Українські фахівці розглядають загалом сім версій катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України", що розбився 8 січня в Ірані.

Про це Радіо Свобода повыыдомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Версій ми маємо сім – чотири у відкритому доступі, три версії є поки що закритими. Остаточне рішення ми можемо ухвалити, коли будуть проведені повністю всі дослідження, які потрібно в цьому випадку відпрацювати", – сказав Данілов.

За його словами, експерти, які задіяні до розслідування, "є найкращими фахівцями, які є в нашій країні, вони займалися питаннями стосовно "Бука", яким був збитий літак на території Донецької області".

"Але тут немає гонки, РНБО – не піар-агентство, ми працюємо з доказами, ми працюємо з інформацією. Коли та чи інша версія буде мати більше або менше підтвердження, ми вас будемо про це інформувати. На сьогодні остаточної версії немає", – наголосив секретар РНБО.

Раніше Данілов заявив, що серед основних версій авіакатастрофи - ураження літака зенітною ракетою ЗРК, в тому числі ЗРК "Тор" (інформація про виявлення уламків російської ракети поблизу місця катастрофи вже з'явилася в мережі Інтернет); зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака в результаті терористичного акту.

Як повідомлялося, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва зазнав катастрофи невдовзі після зльоту вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були на борту. Серед загиблих – 11 громадян України (всі 9 членів екіпажу і 2 пасажири).

Літак був вироблений у 2016 році. У МАУ запевняють, що він був справний і пройшов останнє планове технічне обслуговування перед вильотом 6 січня.

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Згідно з попереднім звітом Організації цивільної авіації Ірану щодо катастрофи, літак МАУ перед катастрофою зайнявся і намагався повернутися в аеропорт.

Фото: twimg/пресслужба РНБО