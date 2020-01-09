Розслідування катастрофи Boeing-737 Офіс генпрокурора доручив Нацполіції

Офіс генерального прокурора доручив Нацполіції розслідувати катастрофу літака Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що розбився напередодні в Ірані.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі відомства.

“Здійснення досудового розслідування доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України”, - сказали в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака перебувало 176 осіб: 167 пасажирів (серед них двоє українців) і 9 членів екіпажу (всі українці), усі вони загинули.

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування авіакатастрофи.

В авіакомпанії МАУ заявили, що літак був справний, а помилка екіпажу малоймовірна.