Катастрофа літака МАУ: Штати готові надати Україні всю необхідну допомогу

Сполучені Штати Америки готові надати Україні всю необхідну допомогу, пов'язану з розслідуванням катастрофи літака Міжнародних авіаліній України.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео, повідомляє The Telegraph.

"Сполучені Штати продовжуватимуть уважно стежити за цим інцидентом та готові запропонувати Україні всю можливу допомогу. США закликають до цілковитої співпраці з будь-яким розслідуванням причин аварії", - заявив Помпео.

Також Державний секретар висловив співчуття з приводу авіакатастрофи.

"Державний департамент США висловлює найглибші співчуття родинам та друзям 176 пасажирів та членів екіпажу, загиблих у трагічній катастрофі рейсу PS 752 Міжнародних авіаліній України", - сказав держсекретар США.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих були 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.