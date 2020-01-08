Головною країною у розслідуванні катастрофи літака МАУ є Іран — МЗС

Незалежну комісію з розслідування авіакатастрофи літака української авіакомпанії МАУ поблизу Тегерану, згідно з міжнародним правом, має створити Іран як країна, в якій стався трагічний інцидент.

Про це написав у Facebook політичний директор МЗС України Олексій Макеєв.

"Розслідування авіакатастроф - це справа фахівців... Вони регламентуються міжнародним правом, зокрема додатком 13 до Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. І відбувається у співробітництві багатьох держав. Головною у розслідуванні є держава, у якій сталася катастрофа. Саме вона утворює незалежну комісію з розслідування. Вона також має оперативно повідомити про катастрофу державу, де зареєстроване судно, державу-оператора (в обох останніх випадках це - Україна), державу, де повітряне судно було спроєктоване/виготовлене, а також ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації - ред.) - зазначив Макеєв.

Він додав, що у розслідуванні можуть також брати участь згадані вище держави, а також держави, громадяни яких постраждали у катастрофі.

Політичний директор МЗС нагадав, що Україна заявила про свій намір долучитися до роботи комісії з розслідування.

"Це було підкреслено, зокрема, під час сьогоднішньої телефонної розмови міністра закордонних справ України з міністром закордонних справ Ірану. Україна зацікавлена у розслідуванні причин цієї жахливої катастрофи. І робитиме все належне з цією метою", - резюмував Макеєв.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН і Великої Британії.

Ймовірною причиною катастрофи літака називають загоряння двигуна.

Фото: АА