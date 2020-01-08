Канада забезпечить повноцінне розслідування катастрофи в Ірані — Трюдо

Канада разом із міжнародними партнерами працюватиме над цілісним розслідування причин падіння пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наш уряд продовжить тісну співпрацю із міжнародними партнерами, аби забезпечити всебічне розслідування цієї катастрофи й надання відповідей на усі запитання канадців", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що безпека канадців залишається найвищим пріоритетом уряду. "Міністр закордонних справ перебуває на зв’язку з урядом України та спілкується із належними органами та міжнародними партнерами. Міністр транспорту також працює разом із держслужбовцями з його відомства, та спілкується зі своїми міжнародними колегами", - зауважив прем’єр-міністр.

Трюдо також висловив співчуття усім близьким загиблих у катастрофі. "Від імені уряду Канади ми з дружиною висловлюємо найглибші співчуття усім, хто втратив родичів, друзів та близьких у цій трагедії", - зазначив він.

Як повідомлялося, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу.

Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також три громадянина ФРН і три - Великої Британії.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 8 січня ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин авіакатастрофи та репатріації тіл загиблих громадян України.