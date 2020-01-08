Катастрофа літака МАУ: до посольства Канади у Києві несуть квіти

До посольства Канади в Україні кияни та гості столиці несуть квіти та вшановують пам'ять загиблих у авіакатастрофі літака Boeing-737 у Тегерані.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди залишають букети квітів із чорними стрічками.

Раніше у соцмережах з'явився заклик вшанувати пам'ять загиблих та принести квіти та лампадки до посольств Канади та Ірану.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після вильоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу.

Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також три громадянина ФРН і три - Великої Британії.