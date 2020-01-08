Українська пошуково-рятувальна група вилетить до Ірану ввечері — Зеленський

Українська пошуково-рятувальна група відправиться до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії у середу ввечері.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні ввечері до Ірану вилітає наш літак із фахівцями експертної та пошуково-рятувальної груп. Серед них – представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міноборони, МЗС, МВС, СБУ, РНБО, Державної авіаційної служби, Нацбюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та "Міжнародних авіаліній України", - зазначив глава держави.

За словами Президента, всі вони будуть залучені до розслідування, ідентифікації та репатріації тіл українців, загиблих в авіакатастрофі.

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"Проводжу постійні консультації з нашими іноземними партнерами. Наш пріоритет – встановлення істини та відповідальних за цю страшну катастрофу", - додав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 8 січня ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин авіакатастрофи та репатріації тіл загиблих громадян України.

У середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 людини - громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Імовірною причиною катастрофи літака називають займання двигуна.