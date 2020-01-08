Уряд ухвалив рішення про відправлення пошукової групи до Ірану

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 8 січня, ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії та репатріації тіл загиблих громадян України.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Щойно уряд ухвалив рішення про відправлення пошуково-рятувальної групи до Ірану для здійснення спільних заходів щодо розслідування причин трагедії та репатріації тіл загиблих громадян України. Готуємо групу до вильоту. Наразі тримаємо зв’язок із рідними загиблих для здійснення аналізу ДНК", - зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 людей: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 людини - громадяни Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по троє громадян ФРН і Великої Британії.

Імовірною причиною катастрофи літака називають займання двигуна.