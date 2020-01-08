Україна призупиняє роботу авіакомпаній над небом Ірану - Гончарук

Українська сторона ухвалила рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в повітряному просторі Ірану.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Звичайно, до з'ясування причин цієї трагедії ми прийняли рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в авіаційному просторі Ірану. Як тільки причини будуть з'ясовані, рішення, звичайно, буде переглянуто”, - заявив Гончарук.

За його словами, нині українська сторона намагається зібрати офіційну інформацію щодо усіх обставин авіакатастрофи.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який повинен був виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великобританії (3).

Офіс генерального прокурора розпочав досудове розслідування авіакатастрофи.