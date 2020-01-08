KLM призупиняє польоти над Іраном та Іраком

Нідерландська авіакомпанія KLM вирішила призупинити всі польоти над територією Ірану та Іраку.

Про це повідомляє De Telegraaf.

"Авіакомпанія KLM наразі не літає над Іраком та Іраном. Компанія Air France прийняла таке саме рішення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що німецька Lufthansa скасувала рейси між Франкфуртом та Тегераном.

Як повідомляв Укрінформ, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало заборону американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні польоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком.

Іран запустив декілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.

Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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Крім того, вранці в середу літак МАУ Boeing 737-800 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.

За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великобританії (3).