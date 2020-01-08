KLM призупиняє польоти над Іраном та Іраком
Про це повідомляє De Telegraaf.
"Авіакомпанія KLM наразі не літає над Іраком та Іраном. Компанія Air France прийняла таке саме рішення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що німецька Lufthansa скасувала рейси між Франкфуртом та Тегераном.
Як повідомляв Укрінформ, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало заборону американським авіакомпаніям здійснювати пасажирські та вантажні польоти в повітряному просторі над Іраном та Іраком.
Іран запустив декілька ракет класу "земля-земля" по американській військовій базі "Аін Аль-Асад" на заході Іраку як помсту за вбивство США іранського генерала Касема Сулеймані.
Відповідальність за атаку взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.
Крім того, вранці в середу літак МАУ Boeing 737-800 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані.
За даними РНБО, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих 11 українців - двоє пасажирів та дев'ять членів екіпажу. Також, за даними МЗС України, серед загиблих - громадяни Ірану (82 особи), Канади (63), Швеції (10), Афганістану (4), ФРН (4), Великобританії (3).