На борту літака МАУ було 11 українців - РНБО

На борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що зазнав катастрофи в Ірані, перебували 11 громадян України.

Про це повідомили у пресслужбі РНБО.

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України - пасажири, і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За попередніми даними, на борту літака було 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.

Фото: АА