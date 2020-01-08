МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана
Про це повідомляє пресслужба МАУ.
“Починаючи із сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що списки пасажирів літака, який розбився в Ірані, будуть розміщені на вебсайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.
За попередніми даними, на борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.
“Станом на 09:30 авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася”, - повідомляють у МАУ.
Як наголошують в авіакомпанії, буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА).
“Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їх з’ясування”, - підкреслюється в повідомленні.
В МАУ також додали, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.
Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, в МАУ просять звертатися в авіакомпанію за телефонами: 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).
Також для представників ЗМІ буде проведено брифінг керівництва авіакомпанії в конференц-залі Міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 10:00 8 січня.
Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.
За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Всі загинули.
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.