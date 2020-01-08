МАУ призупиняє виконання рейсів до Тегерана

Українська авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” призупиняє виконання рейсів до Тегерана.

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

“Починаючи із сьогоднішнього дня, авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що списки пасажирів літака, який розбився в Ірані, будуть розміщені на вебсайті авіакомпанії після остаточного підтвердження їхнього перебування на борту повітряного судна.

За попередніми даними, на борту літака перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. На даний момент співробітники авіакомпанії з’ясовують точну кількість пасажирів на борту.

“Станом на 09:30 авіакомпанія МАУ у тісній співпраці з авіаційною владою робить все можливе для з’ясування причин авіаційної події. Паралельно авіакомпанія зв’язується з родичами пасажирів, надаючи посильну допомогу в ситуації, що склалася”, - повідомляють у МАУ.

Як наголошують в авіакомпанії, буде проведено ретельне розслідування події із залученням авіаційної влади України, Ірану, представників компанії-виробника Boeing, авіакомпанії, а також Національного бюро розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні (НБРЦА).

“Авіакомпанія інформуватиме про хід розслідування та причини трагічної події одразу після їх з’ясування”, - підкреслюється в повідомленні.

В МАУ також додали, що рейс виконувався на літаку Boeing 737-800 NG, реєстраційний номер UR-PSR. Літак 2016 року виробництва, був отриманий авіакомпанією безпосередньо з заводу концерну. Останнє планове технічне обслуговування літак пройшов 6 січня 2020 року.

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Для отримання інформації про осіб, що знаходились на борту рейсу № 752, в МАУ просять звертатися в авіакомпанію за телефонами: 0 800 601 527 (для дзвінків з України) та +380 44 581 50 19 (для дзвінків із-за кордону).

Також для представників ЗМІ буде проведено брифінг керівництва авіакомпанії в конференц-залі Міжнародного аеропорту «Бориспіль» о 10:00 8 січня.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 8 січня, орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

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За даними РНБО, на борту літака перебували 177 осіб: 168 пасажирів і 9 членів. Всі загинули.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ та перервав свою поїздку до Оману.