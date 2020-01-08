В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ

Ймовірною причиною катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" Boeing 737, що розбився в Тегерані, стало загоряння двигуна.

Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, повідомляє Trend.

"Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.

Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ.

"Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.

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Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.

Очільники Української держави Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук вже висловили співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.

Деталі інциденту уточнюються.

Фото: AA