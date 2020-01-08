В Ірані назвали попередню причину катастрофи літака МАУ
Про це заявив глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі, повідомляє Trend.
"Двигун українського літака, який зазнав аварії поблизу міста Паран в іранській провінції Тегеран, загорівся", - йдеться у повідомленні.
Біхі наголосив, що літак МАУ не був збитий ракетою, про що раніше писали ЗМІ.
"Якби літак був збитий (ракетою – ред.), він би вибухнув у повітрі", - зазначив він.
Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
На його борту перебувало 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.
Очільники Української держави Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук вже висловили співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.
Деталі інциденту уточнюються.
Фото: AA