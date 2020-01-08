Зеленський терміново повертається до Києва через катастрофу літака в Ірані
Про це йдеться в неофіційному Тwitter глави держави.
"Президент України Володимир Зеленський через катастрофу літака МАУ у Тегерані терміново перервав поїздку до Оману і повертається до Києва".
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.
Точна кількість людей на борту та скільки серед них було громадян України уточнюється.
Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.
За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.
Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.
Фото: AA