Гончарук: На місці катастрофи літака МАУ в Тегерані працює консул
Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.
"Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота зі встановлення причин трагедії вже організована. На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу", - написав він.
Прем'єр додав, що наразі уточнюється кількість громадян України, які були на борту.
За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.
Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні несправності.
Точна кількість людей на борту та скільки серед них було громадян України уточнюється.
Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.
За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.
Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.
Фото: АА