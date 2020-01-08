Гончарук: На місці катастрофи літака МАУ в Тегерані працює консул

На місці катастрофи літака МАУ в Тегерані працює український консул.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

"Жахлива трагедія в Тегерані. Вранці зазнав катастрофи літак МАУ. Робота зі встановлення причин трагедії вже організована. На місці працює український консул. Створено оперативну кризову групу", - написав він.

Прем'єр додав, що наразі уточнюється кількість громадян України, які були на борту.

За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

Як повідомлялося, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні несправності.

Читайте також: Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака в Тегерані

Точна кількість людей на борту та скільки серед них було громадян України уточнюється.

Представник агентства з надзвичайних ситуацій Ірану Пір Хоссен Куліванд заявив, що ніхто з тих, хто перебував на борту літака МАУ, не вижив.

За його словами, рятувальники намагаються знайти тіла загиблих.

Українське посольство в Ірані поінформувало CNN, що уточнює список загиблих пасажирів.

Фото: АА