Зеленський висловив співчуття родинам загиблих у катастрофі літака в Тегерані

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ, що розбився у Тегерані вранці у середу.

Про це Глава держави написав у Фейсбуці.

"Страшна звістка з Близького Сходу. Сьогодні вранці після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м. Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту", - написав Зеленський.

Він додав, що за попередніми даними, всі пасажири та члени екіпажу загинули. "Наше посольство уточнює інформацію щодо обставин трагедії та списків загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким всіх пасажирів і членів екіпажу", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

Літак прямував з Тегерана до Києва. Попередньо причиною катастрофи називають технічні неполадки.