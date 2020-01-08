Літак МАУ зі 180 пасажирами розбився в Тегерані — ЗМІ

Літак МАУ зі 180 пасажирами розбився в Тегерані — ЗМІ

Укрінформ
Літак "Міжнародних авіаліній України" зі 180 пасажирами розбився в Тегерані.

Про це повідомляє CNN з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

"Літак Boeing 737, що перевозив 180 пасажирів та екіпаж, зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу за місцевим часом", - повідомило ISNA.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місцезнаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

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Літак належав компанії Українські авіалінії та прямував до Києва. Повітряне судно розбилося незабаром після зльоту. Попередньо причиною краху називають технічні неполадки.

Наразі додаткової інформації про катастрофу немає.

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