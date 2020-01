Літак МАУ зі 180 пасажирами розбився в Тегерані — ЗМІ

Про це повідомляє CNN з посиланням на напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

"Літак Boeing 737, що перевозив 180 пасажирів та екіпаж, зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу за місцевим часом", - повідомило ISNA.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місцезнаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.

Літак належав компанії Українські авіалінії та прямував до Києва. Повітряне судно розбилося незабаром після зльоту. Попередньо причиною краху називають технічні неполадки.

#Ukraine passenger plane #B737 has crashed shortly after taking off from #Tehran carrying 180 people..due to a technical issue ..#Iran pic.twitter.com/R73p9al3Tp