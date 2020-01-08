Літак МАУ могли випадково збити іранською ракетою — ЗМІ

Boeing 737 «Міжнародних авіаліній України», на борту якого перебувало, за різними даними, від 167 до 180 осіб, могли випадково збити ракетою під час обстрілу Іраном військових баз США в Іраку.

Про це повідомляє Медуза з посиланням на йорданське видання Al-Hadath.

"Іранські ЗМІ назвали причиною катастрофи літака «технічні проблеми». При цьому йорданське видання Al-Hadath повідомило, що лайнер могли випадково збити ракетою: в ніч катастрофи Іран завдавав ракетного удару по двох військових базах США в Іраку", - зазначає видання.

#طهران — إيران تقول إن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني لكن الترجيحات تفيد بأنها أصيبت بصاروخ — الحدث (@AlHadath) January 8, 2020

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Як відомо, вночі 3 січня США влаштували ракетний обстріл поблизу Міжнародного аеропорту Багдада, в результаті цього, зокрема, був убитий командир елітного підрозділу «Ель-Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.

8 січня американську військову базу в Іраку обстріляли ракетами. Відповідальність за це взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції Ірану. У своїй заяві вони закликали американські війська вийти з території Іраку, як це вирішив парламент країни в неділю, 5 січня.

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У Пентагоні атаку підтвердили та заявили, що цілями атаки були як мінімум дві військові бази: на заході Іраку в провінції Анбар і в Ербілі, столиці Іракського Курдистану.

Фото: Rohhollah Vadati, Mohammad Nasiri / ISNA / AFP / Scanpix / LETA