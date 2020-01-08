На місці катастрофи літака МАУ в Тегерані вже працюють слідчі

В Ірані на місці катастрофи українського «Боїнга» зі 180 особами на борту працює слідчо-оперативна група.

Про це заявив речник цивільної авіації країни Реза Джафарзаде, інформує "Радіо Свобода".

«Після вильоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні літак зазнав аварії між Парандом та Шахріаром. Слідча група з національного авіаційного департаменту була відправлена на місце», – підкреслив Джафарзаде.

Як повідомляв Укрінформ, літак "Міжнародних авіаліній України" зі 180 пасажирами розбився в Тегерані. Він зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу за місцевим часом.

Як зазначає сервіс Flightradar24, остання інформація про місце знаходження літака була отримана в районі міста Паранд недалеко від Тегерана.