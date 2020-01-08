У мережі з'явилися перші фотографії катастрофи літака МАУ в Ірані

У мережі з'явилися перші фотографії катастрофи літака МАУ в Ірані

Укрінформ
Український літак, який вночі 8 січня впав біля аеропорту столиці Ірану - Тегерану - летів до Києва.

Про це повідомляє інформаційне агентство АР з посиланням на іранське телебачення.

Наразі про жертв та постраждалих нічого не відомо, однак, за даними агентства, на борту перебували 167 осіб, а не 180, як раніше повідомило CNN.

У мережі вже з'явились перші фото з місця катастрофи:

Відомо, що літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Адміністрація аеропорту вже підтвердила факт катастрофи.

Читайте також: Літак МАУ зі 180 пасажирами розбився в Тегерані — ЗМІ

Інформації про причини катастрофи досі немає. Журналісти видань різних країн припускають і технічні несправності в літаку, і випадкову іранську ракету, яка могла його збити. 

Фото: телеграм-каналі Mash, RED news, Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-