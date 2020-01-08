У мережі з'явилися перші фотографії катастрофи літака МАУ в Ірані
Укрінформ
Український літак, який вночі 8 січня впав біля аеропорту столиці Ірану - Тегерану - летів до Києва.
У мережі вже з'явились перші фото з місця катастрофи:
First photos emerge from site of plane crash near Tehran; there are no indications of survivors - Tasmin pic.twitter.com/LOuyhza0Yj— BNO News (@BNONews) January 8, 2020
Відомо, що літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Адміністрація аеропорту вже підтвердила факт катастрофи.
Інформації про причини катастрофи досі немає. Журналісти видань різних країн припускають і технічні несправності в літаку, і випадкову іранську ракету, яка могла його збити.
Фото: телеграм-каналі Mash, RED news, Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану