У мережі з'явилися перші фотографії катастрофи літака МАУ в Ірані

Український літак, який вночі 8 січня впав біля аеропорту столиці Ірану - Тегерану - летів до Києва.

Про це повідомляє інформаційне агентство АР з посиланням на іранське телебачення. Наразі про жертв та постраждалих нічого не відомо, однак, за даними агентства, на борту перебували 167 осіб, а не 180, як раніше повідомило CNN.

У мережі вже з'явились перші фото з місця катастрофи:

First photos emerge from site of plane crash near Tehran; there are no indications of survivors - Tasmin pic.twitter.com/LOuyhza0Yj — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Відомо, що літак вилетів з міжнародного аеропорту імені Хомейні. Адміністрація аеропорту вже підтвердила факт катастрофи.

Інформації про причини катастрофи досі немає. Журналісти видань різних країн припускають і технічні несправності в літаку, і випадкову іранську ракету, яка могла його збити.

Фото: телеграм-каналі Mash, RED news, Twitter/Товариство Червоного півмісяця Ірану