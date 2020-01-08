Спецборти для вивезення тіл загиблих готові до вильоту в Тегеран — Президент

Спеціальні борти для вивезення тіл загиблих підготовлено для відправлення в Тегеран, але поки очікується погодження іранської сторони.

Про це Президент України Володимир Зеленський написав у Facebook.

“Спеціальні борти для відправки в Тегеран по лінії МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих підготовлено, чекаємо на погодження іранської сторони для відльоту”, - зазначив Глава держави.

За його словами, Міністерство закордонних справ готує та найближчим часом оприлюднить списки пасажирів. Нині з’ясовується, хто точно сів у літак, щоб не було розбіжностей. На місці подій, в аеропорту «Імам Хомейні», перебувають посол і консул України в Ірані.

За дорученням Президента апарат РНБО створив оперативний штаб. Зеленський зазначив, що всі заходи тримає на особистому контролі.

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Як повідомляв Укрінформ, літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

На його борту перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу.

За інформацією іранських ЗМІ, більшість загиблих були громадянами Ірану, але на борту були також і іноземці.

Очільники Української держави Володимир Зеленський, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук вже висловили співчуття родинам загиблих пасажирів літака МАУ.

Деталі інциденту уточнюються.